LIVE – Zalaegerszegi-Milan 3-2 | amichevole precampionato 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 23 luglio 2022) Latestuale di. Continua la preparazione delle squadre di Serie A per ritrovare ritmo e intesa tra i giocatori in vista dell’inizio della prossima stagione. Appuntamento oggi, sabato 23 luglio, alle ore 18. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA3-2 (2? Ubochioma, 24? Mocsi, 26? Tajti, 30? Giroud (rig), 85? Krunic) 88? Calabria sfiora il tre pari! Tira fuori di un soffio! 85? IL GOL! IL GOL! IL GOL! KRUNIC NON SBAGLIA! BEL PALLONE PER LUI DI ADLI, ORA CINQUE MINUTI PER NON PERDERLA! 81? Gran parata di Maignan su un tiro a sorpresa che provava a beffare il suo piazzamento troppo ...