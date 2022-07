LIVE F1, GP Francia 2022 in DIRETTA: risultati FP3, Sainz partirà ultimo. Alle 16.00 le qualifiche (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO qualifiche DI OGGI SU TV8 IN CHIARO risultati E CLASSIFICA FP3 LA CRONACA DELLE FP3 CARLOS Sainz CAMBIA ANCHE LA POWER-UNIT: PARTIRA’ ultimo Un saluto dalla redazione di OA Sport e appuntamento Alle 16.00 per le qualifiche. 14.10 Si prospettano delle qualifiche tutte da interpretare a partire dAlle 16.00, con la Ferrari che deve assolutamente ritrovare il filo del discorso che in questa FP3 soprattutto con Leclerc ha smarrito. 14.08 Hanno terminato in quarta e sesta posizione le due Mercedes di Lewis Hamilton e di George Russell a 0.986 e a 1.104, con Sergio Perez molto attardato rispetto al compagno di squadra (+1.021) in quinta piazza. 14.05 Un super Max Verstappen ha ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIODI OGGI SU TV8 IN CHIAROE CLASSIFICA FP3 LA CRONACA DELLE FP3 CARLOSCAMBIA ANCHE LA POWER-UNIT: PARTIRA’Un saluto dalla redazione di OA Sport e appuntamento16.00 per le. 14.10 Si prospettano delletutte da interpretare a partire d16.00, con la Ferrari che deve assolutamente ritrovare il filo del discorso che in questa FP3 soprattutto con Leclerc ha smarrito. 14.08 Hanno terminato in quarta e sesta posizione le due Mercedes di Lewis Hamilton e di George Russell a 0.986 e a 1.104, con Sergio Perez molto attardato rispetto al compagno di squadra (+1.021) in quinta piazza. 14.05 Un super Max Verstappen ha ...

