Kiev, a Kharkiv sede tribunale per crimini commessi da Mosca (Di sabato 23 luglio 2022) "La Russia ha commesso alcuni dei più grandi crimini di guerra a Kharkiv e questa città potrebbe diventare la sede di un tribunale contro la Federazione Russa dopo che l'Ucraina avrà vinto la guerra". ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) "La Russia ha commesso alcuni dei più grandidi guerra ae questa città potrebbe diventare ladi uncontro la Federazione Russa dopo che l'Ucraina avrà vinto la guerra". ...

Freedom03661447 : RT @Adriano72197026: LABORATORI DI ARMI BIO PERICOLOSE IN #UKRAINE La Russia ha centinaia di pagine di documenti, firmati da funzionari co… - lukasmantova : RT @Adriano72197026: LABORATORI DI ARMI BIO PERICOLOSE IN #UKRAINE La Russia ha centinaia di pagine di documenti, firmati da funzionari co… - Sissijj14 : RT @Adriano72197026: LABORATORI DI ARMI BIO PERICOLOSE IN #UKRAINE La Russia ha centinaia di pagine di documenti, firmati da funzionari co… - MarcoCaptain75 : RT @Adriano72197026: LABORATORI DI ARMI BIO PERICOLOSE IN #UKRAINE La Russia ha centinaia di pagine di documenti, firmati da funzionari co… - BegalliSabrina : RT @Adriano72197026: LABORATORI DI ARMI BIO PERICOLOSE IN #UKRAINE La Russia ha centinaia di pagine di documenti, firmati da funzionari co… -