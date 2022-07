“Italexit fatta fuori” La denuncia social di Paragone | pronta la protesta

(Di sabato 23 luglio 2022) “Vogliono impedire adi partecipare alle elezioni. La trappola dei partiti”. Gianluigisi infuria su Twitter e pubblica una serie di messaggi critici nei confronti del mondo della politica a seguito delle dimissioni di Mario Draghi e della crisi di governo. Il senatore e leader diè un fiume in piena e ne ha per tutti: “Snobbati nei sondaggi dai ‘giornaloni', ma saremmo noi quelli che UE e mercati ….temono? Fare pace col cervello mai, vero?. E poi ancora: “Alcuni vogliono ancora avere ancora un'economia finanziaria più forte dell'economia reale. I talebani dell'economia finanziaria”. Il mirino si riposta nuovamente sull'appuntamento elettorale del 25 settembre: “Elezioni, correremo da soli. È difficile fare coalizione con chi ha le mani sporche della farina draghiana. L'Unione Europea - l'ennesimo ...

Il Sannio Quotidiano

