Interferenza russa sulla crisi italiana? Fdi si smarca. Nordio: «Inorridito da Berlusconi e Salvini». Urso: «Con noi al governo Mosca deve temere» (Di sabato 23 luglio 2022) Influenze russe sulla caduta del governo Draghi? A rilanciare l’ipotesi di un intervento di Mosca sulle vicende politiche nazionali è il magistrato Carlo Nordio, candidato di Fratelli d’Italia alla presidenza della Repubblica. Colui che viene già tirato in ballo da alcuni come potenziale ministro della Giustizia in un governo a guida di Giorgia Meloni, va duro contro gli alleati di Giorgia Meloni: «Sono rimasto Inorridito dalle parole di Berlusconi e Salvini che rappresentavano una sorta di endorsement a Putin. L’aggressione russa all’Ucraina è folle, criminale e ingiustificata, e sarebbe inammissibile un governo che non sostenesse, in politica estera, la linea di Draghi, ovvero un sostegno all’Ucraina senza se e ... Leggi su open.online (Di sabato 23 luglio 2022) Influenze russecaduta delDraghi? A rilanciare l’ipotesi di un intervento disulle vicende politiche nazionali è il magistrato Carlo, candidato di Fratelli d’Italia alla presidenza della Repubblica. Colui che viene già tirato in ballo da alcuni come potenziale ministro della Giustizia in una guida di Giorgia Meloni, va duro contro gli alleati di Giorgia Meloni: «Sono rimastodalle parole diche rappresentavano una sorta di endorsement a Putin. L’aggressioneall’Ucraina è folle, criminale e ingiustificata, e sarebbe inammissibile unche non sostenesse, in politica estera, la linea di Draghi, ovvero un sostegno all’Ucraina senza se e ...

aldotorchiaro : #Draghi parla di interferenza russa nella politica italiana. Cita un solo capo di Stato straniero, Zelensky. Colloc… - iltatovero : RT @Libero_official: 'Interferenze russe sulla crisi italiana? Non abbiamo prove, ma indizi gravi e concordanti'. #Nordio apre un caso nel… - salvini_giacomo : Carlo Nordio era stato invitato alla convention milanese di FdI e si parlava di lui come ministro della Giustizia i… - GioSallusti : RT @Libero_official: 'Interferenze russe sulla crisi italiana? Non abbiamo prove, ma indizi gravi e concordanti'. #Nordio apre un caso nel… - Platinunm : Non vedo nessun commento alla crisi che adombri la possibilità di un'interferenza russa. Per es.: è possibile che p… -