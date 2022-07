I gol a sorpresa, la magia Pogba-Di Maria e le prodezze dell’argentino: la Juve supera il Chivas | VIDEO (Di sabato 23 luglio 2022) La Juventus continua la preparazione in vista dell’inizio della stagione 2022/2023, è andata in scena anche la prima amichevole nella tournée negli USA. La squadra di Massimiliano Allegri è scesa in campo contro i messicani del Chivas Guadalajara e la sfida si è conclusa sul risultato di 2-0. I marcatori sono stati a sorpresa, due giovani: Marco Da Graca dopo appena 10 minuti e Mattia Compagnon all’80’. Il tecnico bianconero ha schierato inizialmente la coppia di centrali Gatti-Danilo, a centrocampo Locatelli, Pogba e Fagioli, infine Di Maria alle spalle di Kean e Da Graca. Nella ripresa si è registrato l’esordio di Bremer e Allegri è passato al 4-2-3-1. Il migliore in campo è stato ancora una volta Angel Di Maria, l’argentino va al doppio rispetto ai compagni, è stato particolarmente ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 23 luglio 2022) Lantus continua la preparazione in vista dell’inizio della stagione 2022/2023, è andata in scena anche la prima amichevole nella tournée negli USA. La squadra di Massimiliano Allegri è scesa in campo contro i messicani delGuadalajara e la sfida si è conclusa sul risultato di 2-0. I marcatori sono stati a, due giovani: Marco Da Graca dopo appena 10 minuti e Mattia Compagnon all’80’. Il tecnico bianconero ha schierato inizialmente la coppia di centrali Gatti-Danilo, a centrocampo Locatelli,e Fagioli, infine Dialle spalle di Kean e Da Graca. Nella ripresa si è registrato l’esordio di Bremer e Allegri è passato al 4-2-3-1. Il migliore in campo è stato ancora una volta Angel Di, l’argentino va al doppio rispetto ai compagni, è stato particolarmente ...

