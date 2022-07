Feste, eventi e cerimonie ma…senza autorizzazione: chiuso locale abusivo (Di sabato 23 luglio 2022) Monterotondo. Sigilli per un noto locale della città eretina dove da tempo venivano organizzati affollati eventi di intrattenimento musicale e non solo. Organizzati infatti anche eventi legati alla ristorazione, il tutto sotto la registrazione come “associazione culturale” e al cui ingresso e partecipazione avrebbero avuto diritto solo i soci regolarmente registrati. Ma non era esattamente così che andavano le cose. Dopo dei mirati controlli però i Carabinieri della stazione di Monterotondo hanno portato a galla le irregolarità e notificato l’ordinanza di chiusura del locale. chiuso locale a Monterotondo: le indagini dei Carabinieri I Carabinieri, soprattutto con l’avvento dell’estate, avevano registrato un considerevole afflusso di avventori nel locale alle porte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 23 luglio 2022) Monterotondo. Sigilli per un notodella città eretina dove da tempo venivano organizzati affollatidi intrattenimento musicale e non solo. Organizzati infatti anchelegati alla ristorazione, il tutto sotto la registrazione come “associazione culturale” e al cui ingresso e partecipazione avrebbero avuto diritto solo i soci regolarmente registrati. Ma non era esattamente così che andavano le cose. Dopo dei mirati controlli però i Carabinieri della stazione di Monterotondo hanno portato a galla le irregolarità e notificato l’ordinanza di chiusura dela Monterotondo: le indagini dei Carabinieri I Carabinieri, soprattutto con l’avvento dell’estate, avevano registrato un considerevole afflusso di avventori nelalle porte ...

