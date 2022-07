Elezioni | Schiavone | priorita' informare italiani allestero

(Di sabato 23 luglio 2022) ...delle Camere e di convocazione dei comizi elettorali sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ... che saranno pubblicati a breve anche sul sito www.esteri.it e sul sito del Consolato Generale non ...

infoitinterno : Elezioni, Schiavone: priorità informare italiani all'estero -

Agenzia askanews

... ha provveduto a sciogliere le Camere e a firmare il decreto di indizione dellepolitiche ... 169 di ieri': lo scrive il segretario generale del Cgie, Michele. 'Ai sensi dell'art. 17, ...... ha provveduto a sciogliere le Camere e a firmare il decreto di indizione dellepolitiche ... MicheleSegretario Generale CGIE Elezioni, Schiavone: priorità informare italiani all'estero 4 della predetta legge, l’elettore residente all’estero e iscritto all’AIRE può esercitare l’opzione per il voto in Italia dandone comunicazione scritta alla Rappresentanza diplomatica o consolare ope ...10:56:20 CASERTA. La prima grana che dovrà affrontare il commissario del Pd Matteo Mauri sarà quella dei congressi di circolo. In molti hanno “avvicinato” (o ci hanno provato) il responsabile nazional ...