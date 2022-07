Elezioni politiche 2022, Tricarico: “Disinformazione? E’ forma di guerra” (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ci sono tecniche raffinate che lavorano sui motori di ricerca, sui metadati, per avere un profilo delle persone e di gruppi di persone, che possono essere strati sociali, gruppi di elettori; sono tecniche insidiose e per questo bisogna stare attenti quando ci si informa, specie in periodi come questi, e capire la fonte, la credibilità delle notizie, fare fact checking e ragionare con la propria testa”. E’ quanto afferma all’Adnkronos il generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica militare, sul rischio di possibili ingerenze straniere e Disinformazione sulle Elezioni. Quella a colpi di Disinformazione, secondo il generale Tricarico, è “una forma di guerra a tutti gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ci sono tecniche raffinate che lavorano sui motori di ricerca, sui metadati, per avere un profilo delle persone e di gruppi di persone, che possono essere strati sociali, gruppi di elettori; sono tecniche insidiose e per questo bisogna stare attenti quando ci si in, specie in periodi come questi, e capire la fonte, la credibilità delle notizie, fare fact checking e ragionare con la propria testa”. E’ quanto afferma all’Adnkronos il generale Leonardo, ex capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica militare, sul rischio di possibili ingerenze straniere esulle. Quella a colpi di, secondo il generale, è “unadia tutti gli ...

vitopetrocelli : Alle prossime elezioni politiche si potrà scegliere tra chi ha sostenuto il battaglione Azov e chi no. - you_trend : ?? #BREAKING ELEZIONI POLITICHE IL 25 SETTEMBRE - AlexBazzaro : ??UFFICIALE: ELEZIONI POLITICHE IL 25 SETTEMBRE - telodogratis : Elezioni politiche 2022, Tricarico: “Disinformazione? E’ forma di guerra” - Franciscovota : RT @ChiodiDonatella: LA #SARDINA #SANTORI DICE CHE NON SI CANDIDERÀ ALLE #ELEZIONI2022 Non vuole lasciare il #Comune di #Bologna per il #P… -