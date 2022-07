Covid nelle urne: Mattarella rilancia l’ossessione virale (Di sabato 23 luglio 2022) Nel discorsetto con cui il presidente Sergio Mattarella ha annunciato l’inevitabile scioglimento delle Camere, non poteva mancare un preciso richiamo alla pandemia infinita, così da servire un comodo assist a chi su tale pandemia ha realizzato una spregiudicata speculazione politica. Nell’elenco delle emergenze citate dal Capo dello Stato, su cui egli ha auspicato che, pure all’interno dei toni aspri di una campagna elettorale, “vi sia, da parte di tutti, un contributo costruttivo nell’interesse superiore dell’Italia”, egli ha voluto inserire prepotentemente il tema dell’emergenza virale. Secondo l’inquilino del Quirinale, oltre alle questioni nodali legate agli “interventi indispensabili per contrastare gli effetti della crisi economica e sociale e, in particolare, dell’aumento dell’inflazione” e “all’attuazione nei tempi concordati del Piano ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 23 luglio 2022) Nel discorsetto con cui il presidente Sergioha annunciato l’inevitabile scioglimento delle Camere, non poteva mancare un preciso richiamo alla pandemia infinita, così da servire un comodo assist a chi su tale pandemia ha realizzato una spregiudicata speculazione politica. Nell’elenco delle emergenze citate dal Capo dello Stato, su cui egli ha auspicato che, pure all’interno dei toni aspri di una campagna elettorale, “vi sia, da parte di tutti, un contributo costruttivo nell’interesse superiore dell’Italia”, egli ha voluto inserire prepotentemente il tema dell’emergenza. Secondo l’inquilino del Quirinale, oltre alle questioni nodali legate agli “interventi indispensabili per contrastare gli effetti della crisi economica e sociale e, in particolare, dell’aumento dell’inflazione” e “all’attuazione nei tempi concordati del Piano ...

