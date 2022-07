Caos a Dover, scambio di accuse tra Francia e Gb (Di sabato 23 luglio 2022) Continuano le lunghe code al passaggio di frontiera a Dover in uno dei weekend più trafficati dell'anno che vede un esodo di vacanzieri provenienti dal Regno Unito e diretti sul continente attraverso ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) Continuano le lunghe code al passaggio di frontiera ain uno dei weekend più trafficati dell'anno che vede un esodo di vacanzieri provenienti dal Regno Unito e diretti sul continente attraverso ...

angiuoniluigi : RT @rassegnally: #primapagina #23luglio #FrontPage È un sabato di partenze per le vacanze, in #Inghilterra è un incubo: la #Brexit ha… - Fata_Turch : Scintille tra inglesi e francesi per le lunghe file a #Dover nella prima estate post #Covid. #BrexitReality - rassegnally : #primapagina #23luglio #FrontPage È un sabato di partenze per le vacanze, in #Inghilterra è un incubo: la… - SecretGipsy : @teamjeru Sarebbe perfetto, peccato dover fare il cambio nominativo. Ci sarà tipo io mondo visto tutti quello che s… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Code e caos al porto di Dover, i britannici accusano i francesi #francesi #francia #granbretagna #francese #britannic… -