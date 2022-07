Black Adam | il video dell' epica entrata di Dwayne Johnson al San Diego Comic-Con 2022

Leggi su movieplayer

(Di sabato 23 luglio 2022)ha compiuto un'trionfale al panel del San-Conin versioneha fatto la suain scena nella Hall H del San-Conin modo trionfale, come dimostrano icondivisi dai fan che lo ritraggono con il costume dimentre fluttua in aria con uno sfondo di fumo e saette. L'attore, prima di rispondere alle domande sul film ha potuto così apprezzare l'entusiasmo del fan per il suo antieroe. Il panel dedicato aha permesso a...