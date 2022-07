velocevolo : RT @MaxPriviero: @Irislacurieuse @smarucci461 @claudioborlotto @GerardLDonadoni @migliaccio31 @paoloigna1 @ValerioLivia @JohnLee90252472 @g… - marmelyr : RT @MaxPriviero: @Irislacurieuse @smarucci461 @claudioborlotto @GerardLDonadoni @migliaccio31 @paoloigna1 @ValerioLivia @JohnLee90252472 @g… - ValerioLivia : RT @MaxPriviero: @Irislacurieuse @smarucci461 @claudioborlotto @GerardLDonadoni @migliaccio31 @paoloigna1 @ValerioLivia @JohnLee90252472 @g… - __Guaranteed : RT @redbaro93977318: #Russia #Ucraina Un giorno dopo l'accordo per l'esportazione del grano ucraino il porto di #Odessa è stato attaccato… - Mysterytrains : RT @redbaro93977318: #Russia #Ucraina Un giorno dopo l'accordo per l'esportazione del grano ucraino il porto di #Odessa è stato attaccato… -

L'Eco di Bergamo

13.27 - 38″ basso per Verstappen, Perez hasul 37″, ma poi è salito in 40&... 13.25 - A giudicareparziali ora Perez è concentrato sul long run come nel finale delle PL2. ...Le forze russe hannoil centro di Kharkiv ed è stato registrato almeno un ferito. Lo ... nella regione meridionale di Kherson controllatarussi. Lo ha riferito ai media russi il vice capo ... Attaccato dai cinghiali, lo salva il cane Tato: «Fate attenzione» Risposta: per impedire alla Nato di attaccare la Russia (faccia mia perplessa, non percependo un chiaro nesso logico); 2) e quando mai la Nato ha attaccato un paese ... Il sottoscritto: ma sì dai, ...Nembro Dario Capella stava passeggiando di sera nel prato a Trevasco: «Se ci fossero stati dei ragazzini». Il sindaco: «Il Comune non ha competenza». Problema cinghiali nella piccola Trevasco, frazio ...