Arriva la pericolosa Caravella: donna in terapia intensiva, ecco chi rischia di più (Di sabato 23 luglio 2022) Il mar Mediterraneo si risalda e nei mari italiani cresce la presenza della Caravella Portoghese, una delle specie marine più pericolose per l'uomo. Una donna è stata colpita mentre faceva il bagno nel mare delle isole Ciclopi, in Sicilia, pare proprio da una Caravella Portoghese, ed è finita in ospedale. Altri avvistamenti sono stati registrati in Liguria. Secondo quanto riporta il sito Fanpage, la donna ha avuto una reazione grave anche a causa di patologie pregresse. Dopo aver sviluppato sintomi come mal di testa, vomito, affaticamento, attacchi di panico, difficoltà respiratorie e aritmia cardiaca, è stata ricoverata in ospedale. Ora si trova nel reparto di terapia intensiva del Policlinico San Marco di Catania. La primaria Benedetta Stancanelli ha spiegato che "sintomi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Il mar Mediterraneo si risalda e nei mari italiani cresce la presenza dellaPortoghese, una delle specie marine più pericolose per l'uomo. Unaè stata colpita mentre faceva il bagno nel mare delle isole Ciclopi, in Sicilia, pare proprio da unaPortoghese, ed è finita in ospedale. Altri avvistamenti sono stati registrati in Liguria. Secondo quanto riporta il sito Fanpage, laha avuto una reazione grave anche a causa di patologie pregresse. Dopo aver sviluppato sintomi come mal di testa, vomito, affaticamento, attacchi di panico, difficoltà respiratorie e aritmia cardiaca, è stata ricoverata in ospedale. Ora si trova nel reparto didel Policlinico San Marco di Catania. La primaria Benedetta Stancanelli ha spiegato che "sintomi ...

