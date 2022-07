Antonella Elia pronta alle nozze subacquee con Pietro delle Piane | “Per tutta la vita”

Leggi su dilei

(Di sabato 23 luglio 2022)si prepara al grande passo. Ad annunciarlo è stato il fidanzato,in un’intervista in cui ha svelato qualche dettaglio in merito al matrimonio. “Vorrei sposarla subito”, ha detto senza mezzi termini ma, per questioni organizzative, tutto è rimandato al 2023. “Sempre che lei non cambi idea davanti all’altare e non scappi”, ha aggiunto con un pizzico di ironia. Del resto la loro è una storia d’amore che ha vissuto molti alti e bassi, una relazione turbolenta che per un periodo sembrava essersi interrotta definitivamente.sposa, le parole diLa notizia è arrivata in modo del tutto inaspettato e direttamente da...