Women’s Euro 2022: la Svezia arriva alle semifinali dopo la drammatica vittoria sul Belgio (Di venerdì 22 luglio 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il gol di Linda Sembrandt al 92? ha assicurato alla Svezia la vittoria per 1-0 sul Belgio nei quarti di finale di Women’s Euro 2022, un risultato che ha dato vita a una resa dei conti in semifinale con i padroni di casa dell’Inghilterra. In una notte fradicia al Leigh Sports Village, il pacchetto a sorpresa del Belgio ha frustrato la squadra numero 2 al mondo ed era sul punto di forzare i tempi supplementari. La Svezia ha avuto le migliori occasioni di un primo tempo serrato e pensava di aver aperto le marcature al 25?, ma il gol è stato ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 22 luglio 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il gol di Linda Sembrandt al 92? ha assicurato allalaper 1-0 sulnei quarti di finale di, un risultato che ha dato vita a una resa dei conti in semifinale con i padroni di casa dell’Inghilterra. In una notte fradicia al Leigh Sports Village, il pacchetto a sorpresa delha frustrato la squadra numero 2 al mondo ed era sul punto di forzare i tempi supplementari. Laha avuto le migliori occasioni di un primo tempo serrato e pensava di aver aperto le marcature al 25?, ma il gol è stato ...

CalcioSemplice : Women's Euro 2022: Inghilterra Spagna 2-1. Statistiche della partita #WEeuro2022 #sweden #Belgium - SMSNEWSOFFICIAL : UEFA Women’s Euro England 2022: la Germania ha battuto 2-0 l’Austria volando in semifinale - SkySport : ? UEFA Women's EURO 2022 ?? Quarti di finale ? ?? SVEZIA-BELGIO ?? Alle 21.00 ?? Su Sky Sport Uno e Sky Sport Football… - whatisbestnow : What's #Best on - BestTLD : #Best of the day on -