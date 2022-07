Varane | «Manchester? Non mi pento della scelta Giocare con Ronaldo è molto bello»

HonkingTraderMo : RT @rawlings101: @livescore Manchester United. Ronaldo , M. Rasford, Sancho, Bruno , Fred , Scott, shaw , Dalot , Varane , Maguire , David. - rawlings101 : @livescore Manchester United. Ronaldo , M. Rasford, Sancho, Bruno , Fred , Scott, shaw , Dalot , Varane , Maguire , David. -

DerbyDerbyDerby

, Cristiano Ronaldo, MaguireUnited (getty images) tutte le notizie di cristiano - ronaldo- unitedLeggi i commenti Calcio estero: tutte le notizie [ { "@context": ...Le probabili formazioni diUnited - Crystal PalaceUNITED (4 - 2 - 3 - 1): De Gea; Dalot, Maguire,, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Sancho; Martial. ... Varane, dal Real allo United: Rio Ferdinand “Non avrà mai visto una squadra così allo sbando” Manchester United will play a friendly game against fellow Premier League team Aston Villa to conclude their pre-season trip to Thailand and Australia. In their three preseason games this summer, the ...Raphael Varane is adamant that Lisandro Martinez's arrival can only be a good thing for Manchester United, even though he and Harry Maguire could drop out of the team ...