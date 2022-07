Trenord cancella centinaia di corse al giorno: giovedì soppresso quasi un treno su 5. “Le vere cause sono l’usura e i guasti ai climatizzatori” (Di venerdì 22 luglio 2022) La situazione dei treni in Lombardia è molto più grave di quanto fosse previsto. Le soppressioni di corse di trenord sono centinaia ogni giorno. Rispetto alle 2.172 corse ordinarie, secondo il sindacato Orsa, mercoledì 20 ne sono partite circa 1.900, oltre 250 in meno. Il giorno prima sono stati più di 200 in meno. Nel pomeriggio di giovedì 21, controllando sull’app ogni singola linea, risultavano cancellate addirittura 380 corse, un numero che va depurato di qualche ripetizione (in alcuni casi la stessa corsa insiste su più linee), ma che non tiene conto del fatto che alcune cancellazioni del mattino ormai non erano più visibili. Il dato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) La situazione dei treni in Lombardia è molto più grave di quanto fosse previsto. Le soppressioni didiogni. Rispetto alle 2.172ordinarie, secondo il sindacato Orsa, mercoledì 20 nepartite circa 1.900, oltre 250 in meno. Ilprimastati più di 200 in meno. Nel pomeriggio di21, controllando sull’app ogni singola linea, risultavanote addirittura 380, un numero che va depurato di qualche ripetizione (in alcuni casi la stessa corsa insiste su più linee), ma che non tiene conto del fatto che alcunezioni del mattino ormai non erano più visibili. Il dato di ...

