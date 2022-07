Traffico Roma del 22-07-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 luglio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati l’ondata di caldo che da giorni sta infiammando L’Italia non si arresta e secondo le previsioni le temperature oggi e domani supereranno i 40 gradi e tra le città da bollino rosso c’è ancheVi ricordo che la temperatura interna di un veicolo parcheggiato al sole può superare di 15 gradi la temperatura esterna arrivando nei periodi più quindi anche a sfiorare i 60 gradi e quindi importante ricordare di non restare mai nel lasciare nessuno in particolare Anziani Bambini e animali in macchina ad aspettare neanche per pochi minuti Ma veniamo alintanto segnaliamo code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Ardeatina e Lanina e intanto da oggi in via della Cecchignola 3 via Giovanni Kolbe via del Casale Zola è stata aperta una nuova carreggiata ...