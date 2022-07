The Zen Circus a Villa Ada, una festa dal grande sapore rock (Di venerdì 22 luglio 2022) The Zen Circus a Villa Ada, ieri sera hanno animato il palco di Roma Nord così per celebrare i loro primi vent’anni di attività nel panorama musicale, con una festa dal sapore rock. Alle 22:00 precise hanno fatto, in maniera puntuale e impeccabile, il loro ingresso in scena suonando “La terza guerra mondiale“, brano che è stato cantato a gran voce dal pubblico. La band, composta da Andrea Appino, Massimiliano “Ufo” Schiavelli, Karim Qqru (Gian Paolo Cuccuru), Francesco “Il Maestro” Pellegrini e Fabrizio “Il Geometra” Pagni (membro presente nell’esibizioni dal vivo), è stata accolta affettuosamente e calorosamente dai fan che, ovviamente, ne avevano sentito fortemente la mancanza, soprattutto live. The Zen Circus live a Villa Ada, vent’anni di musica e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) The ZenAda, ieri sera hanno animato il palco di Roma Nord così per celebrare i loro primi vent’anni di attività nel panorama musicale, con unadal. Alle 22:00 precise hanno fatto, in maniera puntuale e impeccabile, il loro ingresso in scena suonando “La terza guerra mondiale“, brano che è stato cantato a gran voce dal pubblico. La band, composta da Andrea Appino, Massimiliano “Ufo” Schiavelli, Karim Qqru (Gian Paolo Cuccuru), Francesco “Il Maestro” Pellegrini e Fabrizio “Il Geometra” Pagni (membro presente nell’esibizioni dal vivo), è stata accolta affettuosamente e calorosamente dai fan che, ovviamente, ne avevano sentito fortemente la mancanza, soprattutto live. The Zenlive aAda, vent’anni di musica e ...

