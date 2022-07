Tajani “Stiamo già lavorando al programma di governo”

(Di venerdì 22 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo prima fatto opposizione ai governi giallo-verde e giallo-rosso. Poi con grande senso di responsabilità abbiamo partecipato ad undi emergenza nazionale nato dalla straordinaria intuizione del Presidente Berlusconi. Abbiamo messo da parte l'interesse del partito in favore di quello dell'Italia”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia che aggiunge: “Abbiamo scritto noi il piano vaccinale che sta portando il Paese fuori dalla pandemia. Abbiamo fatto in modo che l'Europa dell'austerità diventasse quella della solidarietà, contribuendo come grande forza politica europeista alla stesura di un recovery plan che resterà nella storia dell'economia”. “Abbiamo salvato di nuovo le case degli italiani dalla sinistra che voleva tassarle – aggiunge – ci siamo battuti per approvare ...

