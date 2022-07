Stadi e arene pieni. Rinasce il live e non si guarda al portafoglio (Di venerdì 22 luglio 2022) Pazza, assurda e bollente quest’estate, preda di frenesie. Ad esempio, d’improvviso è febbre da concerto. Da musica live. Da transenna rovente. Da Stadio. Da festival. Qualsiasi cosa suoni. Mentre i critici s’affannano ad ammonire: la musica non è mai stata così brutta! Allarme! Vuoi vedere che ci risiamo con la rivolta delle élite? Seriamente: che succede, in questa stagione della liberazione in cui s’è deciso che la pandemia conta meno dello stare insieme, cosa trascina, trasporta, trapianta i legionari della musica sotto qualsiasi palco dove stasera si suoni? La rampogna è: va bene per i santissimi, ma com’è possibile che abbiano questo successo gli scarsi, i rimediati, gli ultimi arrivati? Dov’è finita la selezione? O ci siamo persi qualcosa? Prima una passata di cifre impressionanti, manna per i titolisti. A Roma, per i mesi caldi, si parla di ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 22 luglio 2022) Pazza, assurda e bollente quest’estate, preda di frenesie. Ad esempio, d’improvviso è febbre da concerto. Da musica. Da transenna rovente. Dao. Da festival. Qualsiasi cosa suoni. Mentre i critici s’affannano ad ammonire: la musica non è mai stata così brutta! Allarme! Vuoi vedere che ci risiamo con la rivolta delle élite? Seriamente: che succede, in questa stagione della liberazione in cui s’è deciso che la pandemia conta meno dello stare insieme, cosa trascina, trasporta, trapianta i legionari della musica sotto qualsiasi palco dove stasera si suoni? La rampogna è: va bene per i santissimi, ma com’è possibile che abbiano questo successo gli scarsi, i rimediati, gli ultimi arrivati? Dov’è finita la selezione? O ci siamo persi qualcosa? Prima una passata di cifre impressionanti, manna per i titolisti. A Roma, per i mesi caldi, si parla di ...

