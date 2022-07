Sky – Kim, giornata decisiva, ecco quando fa le visite mediche (Di venerdì 22 luglio 2022) Kim Min-Jae è pronto a diventare un giocatore del Napoli, il difensore pronto a fare le visite mediche con gli azzurri. Oramai sono ore decisive per vedere il giocatore in maglia azzurra, lo fa sapere Gianluca Di Marzio di Sky. Il Napoli dunque sta per chiudere per il sostituto di Kalidou Koulibaly, anche perché da domani comincia anche il ritiro di Castel di Sangro e bisogna dare a Spalletti una squadra completa. “La giornata di oggi può essere decisiva per il calciomercato del Napoli: per Min-jae Kim del Fenerbahce restano da definire alcuni dettagli e gli aspetti burocratici e se tutto dovesse concludersi oggi, il difensore potrebbe arrivare già in Italia domani. Il sudcoreano, dunque, potrebbe arrivare già domani nel nostro Paese per sostenere le visite mediche di rito” questo è ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 22 luglio 2022) Kim Min-Jae è pronto a diventare un giocatore del Napoli, il difensore pronto a fare lecon gli azzurri. Oramai sono ore decisive per vedere il giocatore in maglia azzurra, lo fa sapere Gianluca Di Marzio di Sky. Il Napoli dunque sta per chiudere per il sostituto di Kalidou Koulibaly, anche perché da domani comincia anche il ritiro di Castel di Sangro e bisogna dare a Spalletti una squadra completa. “Ladi oggi può essereper il calciomercato del Napoli: per Min-jae Kim del Fenerbahce restano da definire alcuni dettagli e gli aspetti burocratici e se tutto dovesse concludersi oggi, il difensore potrebbe arrivare già in Italia domani. Il sudcoreano, dunque, potrebbe arrivare già domani nel nostro Paese per sostenere ledi rito” questo è ...

