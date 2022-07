Scamacca al West Ham, Sassuolo e inglesi al lavoro per chiudere in queste ore (Di venerdì 22 luglio 2022) La fase di riflessione del Psg, bloccato dalla mancata cessione di Mauro Icardi, ha permesso al West Ham di mettere la freccia per Gianluca Scamacca dopo i contatti delle scorse settimane. L'... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 22 luglio 2022) La fase di riflessione del Psg, bloccato dalla mancata cessione di Mauro Icardi, ha permesso alHam di mettere la freccia per Gianlucadopo i contatti delle scorse settimane. L'...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @SassuoloUS, proseguono i contatti con @WestHam e @PSG_inside per #Scamacca - Ekremkonur : ?? Gianluca Scamacca ?? West Ham ? ???? #WHUFC - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Sassuolo, il West Ham rilancia per #Scamacca Gli inglesi hanno offerto 35 milioni per l'attaccan… - 2paxFTB : ?? Gianluca Scamacca pronto a firmare con il West Ham, al Sassuolo andranno €40M compresi bonus ??? [ Matteo Moretto… - zazoomblog : West Ham Scamacca rilancio al Sassuolo per l’attaccante: i dettagli - #Scamacca #rilancio #Sassuolo -