Sassuolo, Scamacca sempre più lontano: nuova offerta del West Ham! (Di venerdì 22 luglio 2022) Sono diverse settimane che il Sassuolo è in attesa di risposte da vari club esteri (West Ham su tutti) in merito alla cessione di Gianluca Scamacca. Il calciatore ha già trovato l’accordo col club londinese, e pare che nella giornata di oggi ci siano stati dei notevoli passi avanti tra le due società. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il West Ham sarebbe pronto ad alzare l’offerta precedentemente fatta per il centravanti azzurro. La cifra del rilancio si aggirerebbe intorno ai 42/43 milioni di euro, rispetto ai 37/38 rispediti al mittente qualche tempo fa dai neroverdi. Scamacca West Ham Dall’Inghilterra filtra ottimismo circa la chiusura della trattativa, l’offerta infatti è molto vicina alle richieste iniziali del club ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 22 luglio 2022) Sono diverse settimane che ilè in attesa di risposte da vari club esteri (Ham su tutti) in merito alla cessione di Gianluca. Il calciatore ha già trovato l’accordo col club londinese, e pare che nella giornata di oggi ci siano stati dei notevoli passi avanti tra le due società. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, ilHam sarebbe pronto ad alzare l’precedentemente fatta per il centravanti azzurro. La cifra del rilancio si aggirerebbe intorno ai 42/43 milioni di euro, rispetto ai 37/38 rispediti al mittente qualche tempo fa dai neroverdi.Ham Dall’Inghilterra filtra ottimismo circa la chiusura della trattativa, l’infatti è molto vicina alle richieste iniziali del club ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @SassuoloUS, proseguono i contatti con @WestHam e @PSG_inside per #Scamacca - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Sassuolo, il West Ham rilancia per #Scamacca Gli inglesi hanno offerto 35 milioni per l'attaccan… - AlfredoPedulla : #Scamacca-#WestHam ?? contatto diretti con il #Sassuolo per chiudere - 2paxFTB : ?? Gianluca Scamacca pronto a firmare con il West Ham, al Sassuolo andranno €40M compresi bonus ??? [ Matteo Moretto… - Ste_Gualdoni : RT @AlfredoPedulla: #Scamacca-#WestHam ?? contatto diretti con il #Sassuolo per chiudere -