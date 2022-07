Sampdoria, ag. Contini: «Vuole solo la Sampdoria» (Di venerdì 22 luglio 2022) Sampdoria, le parole dell’agente di Contini in esclusiva a Sampnews24: «Ci sono altri tre club ma lui Vuole solo la Sampdoria» Vincenzo Pisacane, agente di Nikita Contini, ha smentito le voci secondo cui il portiere avrebbe rifiutato la Sampdoria. L’operazione resta in piedi e dovrebbe concludersi nel corso della prossima settimana. Ecco le dichiarazioni del procuratore sportivo in esclusiva ai microfoni di sampnews24.com. DICHIARAZIONI – «Ha rifiutato la Sampdoria? Assolutamente no! Ci sono altri tre club ma lui Vuole solo la Sampdoria. Settimana prossima chiudiamo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022), le parole dell’agente diin esclusiva a Sampnews24: «Ci sono altri tre club ma luila» Vincenzo Pisacane, agente di Nikita, ha smentito le voci secondo cui il portiere avrebbe rifiutato la. L’operazione resta in piedi e dovrebbe concludersi nel corso della prossima settimana. Ecco le dichiarazioni del procuratore sportivo in esclusiva ai microfoni di sampnews24.com. DICHIARAZIONI – «Ha rifiutato la? Assolutamente no! Ci sono altri tre club ma luila. Settimana prossima chiudiamo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

