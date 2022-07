Roma, prima tenta il furto sul tram poi si scaglia sui Carabinieri: 28enne fermato con il taser (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma. Attimi di paura a bordo del tram quando uno dei passeggeri è stato prima aggredito — con lo scopo di esser rapinato — e poi una volta sceso dal mezzo inseguito dal malvivente che proprio non ne voleva sapere di lasciarlo andare. Ma non è finita qui. Una volta giunti sul posto i Carabinieri, il ladro si è scagliato anche contro di loro, rendendo necessario l’uso del taser per bloccarlo. Arrestato, l’uomo — un ragazzo italiano di 28 anni residente nella provincia di Viterbo — dovrà ora rispondere di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. 28enne aggredisce un passeggero sul tram: i fatti I fatti sono avvenuti la mattina dello scorso 18 luglio, quando i Carabinieri del Nucleo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 luglio 2022). Attimi di paura a bordo delquando uno dei passeggeri è statoaggredito — con lo scopo di esser rapinato — e poi una volta sceso dal mezzo inseguito dal malvivente che proprio non ne voleva sapere di lasciarlo andare. Ma non è finita qui. Una volta giunti sul posto i, il ladro si èto anche contro di loro, rendendo necessario l’uso delper bloccarlo. Arrestato, l’uomo — un ragazzo italiano di 28 anni residente nella provincia di Viterbo — dovrà ora rispondere dita rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.aggredisce un passeggero sul: i fatti I fatti sono avvenuti la mattina dello scorso 18 luglio, quando idel Nucleo ...

