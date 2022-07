Roma | Gazzetta | “Mou strega tutti | il portoghese è l’uomo mercato”

(Di venerdì 22 luglio 2022). Come si evince dallasono i grandi complimenti al mister dellaMourinho che ancora oggi comanda. “Magari la prossima telefonata sarà proprio a Georgino Wijnaldum, il centrocampista del Psg su cui lasi è tuffata forte in questi giorni, sperando di chiudere la trattativa la prossima settimana (prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, con i francesi pronti per questa stagione a pagare la metà dei 9 milioni di stipendio). O, magari, Mourinho quella telefonata l’ha già fatta, visto che negli ultimi due giorni l’olandese sembra essersi convinto dei giallorossi. Di certo da quando è aMourinho ne ha indirizzate già tante di trattative, ultima delle quali quella di Dybala. Ma era successo anche prima. All’Inter, al Chelsea o al Tottenham, per ...

Gazzetta_it : Dybala ha scelto la maglia numero 21: la 10 della Roma resta libera - Gazzetta_it : Dybala brand vivente: tra nuovi sponsor e 65 milioni di fan farà crescere il marchio Roma - Gazzetta_it : Roma-Dybala, la fase 2: oggi contatto tra Pinto e i suoi agenti #calciomercato - frabia17 : @749264_ @Gazzetta_it Di chi parli? Di Dybala che ha mandato a fare in culo chi? La Roma? O parli di Marotta e di Suning? - frabia17 : RT @dio_eberk: @Gazzetta_it Nessuna trattativa. A Roma non si fanno 'trattative'. A Roma si va e si conquista. -

Nato anel 1947, dopo la laurea in Lettere con Arrigo Castellani, aveva iniziato molto presto la carriera accademica, professore incaricato di Storia della lingua italiana nelle università di ...Ladi José Mourinho è scesa in campo ad Albufeira per una nuova seduta di allenamento. Presenti sugli spalti anche Dan e Ryan Friedkin insieme ...Marcelo e la Lazio, la pista è vera e il brasiliano aspetta la proposta biancoceleste: l’intermediario conferma tutto in diretta a TvPlay_Calciomercato.it. In queste ore i tifosi della Lazio si stanno ...Nulla di vero, la classica bufala dei social presto smentita. Nel pomeriggio di ieri è circolata una presunta copia del contratto, con tanto di logo della Roma a tentare di certificarne la veridicità, ...