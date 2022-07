Primo sondaggio dopo la caduta di Draghi, Meloni in vetta. Clamoroso sorpasso: FI supera il M5S (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Primo sondaggio a scioglimento delle Camere “ancora caldo” premia, e di molto, Giorgia Meloni. Da oggi siamo ufficialmente in campagna elettorale, si vota il 25 settembre e i sondaggi saranno manna per i talk show che stanno già ridefinendo un piano editoriale estivo in vista dell’imminente appuntamento con le urne. Ci sono i sondaggisti di Tecnè a Zona Bianca su Rete 4. Giuseppe Brindisi ha lanciato una rilevazione Tecnè “dell’ultimo minuto” sulle intenzioni di voto degli italiani. Nessuna sorpresa per Fratelli d’Italia che si attesta al 23,5 per cento, massimo storico da quando ha iniziato la cavalcata trionfale rilevazione dopo rilevazione. Una conferma. La leader di FdI può guardare alla data del 25 aprile con la serenità necessaria della coerenza delle sue posizioni. Il sondaggio Tecnè ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 luglio 2022) Ila scioglimento delle Camere “ancora caldo” premia, e di molto, Giorgia. Da oggi siamo ufficialmente in campagna elettorale, si vota il 25 settembre e i sondaggi saranno manna per i talk show che stanno già ridefinendo un piano editoriale estivo in vista dell’imminente appuntamento con le urne. Ci sono i sondaggisti di Tecnè a Zona Bianca su Rete 4. Giuseppe Brindisi ha lanciato una rilevazione Tecnè “dell’ultimo minuto” sulle intenzioni di voto degli italiani. Nessuna sorpresa per Fratelli d’Italia che si attesta al 23,5 per cento, massimo storico da quando ha iniziato la cavalcata trionfale rilevazionerilevazione. Una conferma. La leader di FdI può guardare alla data del 25 aprile con la serenità necessaria della coerenza delle sue posizioni. IlTecnè ...

AlfredoPedulla : #deligt-@FCBayern ?? Metà maggio: zero accordi per il rinnovo con la @juventusfc . Primo luglio: sondaggio a sorpresa Bayern. Ora nel vivo - tempoweb : Il primo #sondaggio dopo la crisi. Sorpresa a #zonabianca, il sorpasso clamoroso #elezioni #sondaggi… - ladyalia : RT @in_itinere: Si avvicinano le elezioni. Lancio un primo sondaggio (per quel che può valere). Ritwittate x raggiungere più persone. Tutti… - dbddany : RT @in_itinere: Si avvicinano le elezioni. Lancio un primo sondaggio (per quel che può valere). Ritwittate x raggiungere più persone. Tutti… - PatriziaCirc : RT @in_itinere: Si avvicinano le elezioni. Lancio un primo sondaggio (per quel che può valere). Ritwittate x raggiungere più persone. Tutti… -