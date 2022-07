Pietrasanta in concerto, dal 22 al 31 luglio torna la grande rassegna: da Salvatore Accardo a Renaud Capucon, le stelle del violino e altre ‘magie’ (Di venerdì 22 luglio 2022) Pietrasanta come Salisburgo. Ma in Versilia. Ogni anno la cittadina toscana diventa luogo privilegiato della musica classica internazionale. Per dieci giorni, dal 22 al 31 luglio, ospita i più virtuosi talenti della scena internazionale. E si trasforma in un crocevia fra culture, non solo per le sue stradine che salgono e scendono fino al mare, per i musei e i palazzi antichi, per i mosaici e le chiese. Ma anche per i colori della musica. “Pietrasanta in concerto”, rassegna fondata da Michael Guttman, musicista e direttore d’orchestra di fama mondiale che tuttora ne è l’anima artistica, dedica la sua edizione numero 16 al violino. Il più enigmatico degli strumenti. Il più ‘umano’, si potrebbe dire per la particolarità del suo suono. La kermesse si snoda in dieci grandi serate e tocca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022)come Salisburgo. Ma in Versilia. Ogni anno la cittadina toscana diventa luogo privilegiato della musica classica internazionale. Per dieci giorni, dal 22 al 31, ospita i più virtuosi talenti della scena internazionale. E si trasforma in un crocevia fra culture, non solo per le sue stradine che salgono e scendono fino al mare, per i musei e i palazzi antichi, per i mosaici e le chiese. Ma anche per i colori della musica. “in”,fondata da Michael Guttman, musicista e direttore d’orchestra di fama mondiale che tuttora ne è l’anima artistica, dedica la sua edizione numero 16 al. Il più enigmatico degli strumenti. Il più ‘umano’, si potrebbe dire per la particolarità del suo suono. La kermesse si snoda in dieci grandi serate e tocca ...

