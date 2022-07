No a Renzi e al M5s, sì a Sala e Di Maio: così Letta vuole portare il Partito Democratico alle elezioni (con Calenda) (Di venerdì 22 luglio 2022) Niente alleanza con il Movimento 5 Stelle perché dopo la caduta di Draghi sarebbe sbagliato. Ma nessun accordo nemmeno con Matteo Renzi, perché toglie più voti di quelli che ne porta. Sì invece a un accordo con la nuova creatura politica di Giuseppe Sala (che però deve ancora vedere ufficialmente la luce). E, se lo vorrà, con Luigi Di Maio e il suo Insieme per il Futuro. Questa è l’idea di Enrico Letta per le alleanze del Partito Democratico alle elezioni fissate ieri per il 25 settembre. Sarà una campagna elettorale d’agosto, un inedito nella storia repubblicana. Ma il segretario del Pd non vuole schiacciarsi su un’alleanza con il Centro. Il campo deve restare «largo». E senza M5s ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 luglio 2022) Nienteanza con il Movimento 5 Stelle perché dopo la caduta di Draghi sarebbe sbagliato. Ma nessun accordo nemmeno con Matteo, perché toglie più voti di quelli che ne porta. Sì invece a un accordo con la nuova creatura politica di Giuseppe(che però deve ancora vedere ufficialmente la luce). E, se lo vorrà, con Luigi Die il suo Insieme per il Futuro. Questa è l’idea di Enricoper leanze delfissate ieri per il 25 settembre. Sarà una campagna elettorale d’agosto, un inedito nella storia repubblicana. Ma il segretario del Pd nonschiacciarsi su un’anza con il Centro. Il campo deve restare «largo». E senza M5s ...

