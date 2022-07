Mous Lamrabat | l’opera del fotografo in mostra ad Amsterdam

(Di venerdì 22 luglio 2022) L’artista del colore acceso e sgargiante, dei fondali netti di una tinta unita che sa di infinito, del velo che nasconde e forma l’identità:belga-marocchino di fama mondiale infino al 18 ottobre al FOAM di. “Sono ossessionato dalla decostruzione del normale”, afferma il38enne a cui è dedicata ladel Fotografiemuseum di, le cui foto sono visioni celesti di impossibilità e identità, laboratorio del soggetto come assoluto protagonista della scena surreale e metafisica in cui è immerso. E insieme, il racconto di identità e simbologia alienante e capitalista, dalla mascherina McDonald’s al sincretismo di culture. Un viaggio nelganistan, l’utopia artistica e ...

