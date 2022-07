Maserati presenta Project24 | 62 esemplari solo per la pista

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 luglio 2022) MODENA (ITALPRESS) –. Un progetto (indicato con un nome in codice, ndr) per un numero limitato di auto supersportive – soli 62-, che eleva le prestazioni del Brand ad un nuovo livello di adrenalina in.Questo modello, dal carattere estremo ed esclusivamente da, eredita le specifiche diMC20, arricchendosi di caratteristiche tecniche ancora più avanzate: lo stato dell'arte del motore V6 Nettuno con nuovi turbocompressori per aumentare la potenza a 740 CV, le innovative sospensioni, impianto frenante carbo-ceramico racing e pneumatici messi a punto per le corse, oltre a caratteristiche di sicurezza omologate FIA. In linea con l'attenzione del Brand al peso, la nuovaavrà un target ...