L’Opa dei Friedkin va in porto: la Roma lascia la Borsa. Tutti i dettagli (Di venerdì 22 luglio 2022) Va in porto L’Opa della Roma: i Friedkin hanno superato il 95% del capitale, quota minima per procedere al delisting del titolo del club giallorosso dalla Borsa, chiudendo l’operazione a quota 95,9% del capitale con oltre 8 milioni di azioni acquistate solo nell’ultimo giorno. A oltre 22 anni di distanza dalla quotazione (nel maggio 2000), Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 22 luglio 2022) Va indella: ihanno superato il 95% del capitale, quota minima per procedere al delisting del titolo del club giallorosso dalla, chiudendo l’operazione a quota 95,9% del capitale con oltre 8 milioni di azioni acquistate solo nell’ultimo giorno. A oltre 22 anni di distanza dalla quotazione (nel maggio 2000), Calcio e Finanza.

