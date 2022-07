LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Mohoric e Simmons rilanciano la fuga, il gruppo è vicino (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.08 Passato intanto il cartello dei -50 dal traguardo. 16.07 Ricordiamo che anche la questione maglia a pois è già chiusa, con Jonas Vingegaard già sicuro di poterla indossare a Parigi. Il danese però avrà presumibilmente anche la maglia più importante con lui, quella gialla. 16.05 Il gruppo scollina con 40” di ritardo. 16.04 Passa prima Mohoric avanti a Simmons. Van der Hoorn ed Honorè sembrano non averne per tornare sulla coppia di testa. 16.03 Quinn Simmons (Trek-Segafredo) tenta il rilancio in salita, gli va dietro il solo Matej Mohoric (Bahrain-Victorious). 16.02 Iniziata la Cote de la Cite Medievale de Lauzerte per i quattro battistrada. 15.59 Ricordiamo la composizione della fuga: Quinn ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.08 Passato intanto il cartello dei -50 dal traguardo. 16.07 Ricordiamo che anche la questione maglia a pois è già chiusa, con Jonas Vingegaard già sicuro di poterla indossare a Parigi. Il danese però avrà presumibilmente anche la maglia più importante con lui, quella gialla. 16.05 Ilscollina con 40” di ritardo. 16.04 Passa primaavanti a. Van der Hoorn ed Honorè sembrano non averne per tornare sulla coppia di testa. 16.03 Quinn(Trek-Segafredo) tenta il rilancio in salita, gli va dietro il solo Matej(Bahrain-Victorious). 16.02 Iniziata la Cote de la Cite Medievale de Lauzerte per i quattro battistrada. 15.59 Ricordiamo la composizione della: Quinn ...

