LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: le squadre dei velocisti tengono chiusa la corsa, fuga a 1? (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.41 70 km al traguardo. Rimane stabile tra i 50” e il minuto il distacco del gruppo. 15.40 Ricordiamo la composizione della fuga: Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Mikkel Honorè (QuickStep-AlphaVinyl), Matej Mohoric (Bahrain Victorious) e Taco Van der Hoorn (Intermarché – Wanty Gobert Materiaux) 15.38 Anche in questo tratto il vento soffia forte e lateralmente sulla corsa. Per ora però non ha avuto impatto sulla corsa. 15.36 Con i già citati Gilbert e Van Keirsbulk, stanno lavorando Chris Hamilton, Mathieu Burgaudeau e Christopher Juul-Jensen. 15.33 Il gruppo non ha affatto intenzione di mollare. Il vantaggio dei fuggitivi scende di nuovo a 45”. 15.31 80 km al traguardo di Cahors. 15.28 Tantissimo pubblico sulle strade mentre il gruppo passa per il centro ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.41 70 km al traguardo. Rimane stabile tra i 50” e il minuto il distacco del gruppo. 15.40 Ricordiamo la composizione della: Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Mikkel Honorè (QuickStep-AlphaVinyl), Matej Mohoric (Bahrain Victorious) e Taco Van der Hoorn (Intermarché – Wanty Gobert Materiaux) 15.38 Anche in questo tratto il vento soffia forte e lateralmente sulla. Per ora però non ha avuto impatto sulla. 15.36 Con i già citati Gilbert e Van Keirsbulk, stanno lavorando Chris Hamilton, Mathieu Burgaudeau e Christopher Juul-Jensen. 15.33 Il gruppo non ha affatto intenzione di mollare. Il vantaggio dei fuggitivi scende di nuovo a 45”. 15.31 80 km al traguardo di Cahors. 15.28 Tantissimo pubblico sulle strade mentre il gruppo passa per il centro ...

