La Cina alla ricerca della Terra 2.0 (Di venerdì 22 luglio 2022) Un team guidato da Jian Ge dell'Osservatorio astronomico di Shanghai ha suggerito la più ambiziosa missione scientifica spaziale per cercare il Sacri Graal degli esopianeti, una nuova Terra. Leggi su aliveuniverse.today (Di venerdì 22 luglio 2022) Un team guidato da Jian Ge dell'Osservatorio astronomico di Shanghai ha suggerito la più ambiziosa missione scientifica spaziale per cercare il Sacri Graal degli esopianeti, una nuova

AmbCina : 'E' abbastanza chiaro al mondo chi sta causando la crisi alimentare globale' ha affermato il portavoce #ZhaoLijian… - tiber_h : RT @madforfree: Un’altra tegola per Biden: i repubblicani lo accusano di vendere il petrolio della SPR (Strategic Petroleum Reserve, la ris… - ferrucciocor : RT @madforfree: Un’altra tegola per Biden: i repubblicani lo accusano di vendere il petrolio della SPR (Strategic Petroleum Reserve, la ris… - No2Ch3 : RT @madforfree: Un’altra tegola per Biden: i repubblicani lo accusano di vendere il petrolio della SPR (Strategic Petroleum Reserve, la ris… - Frankestein68 : RT @madforfree: Un’altra tegola per Biden: i repubblicani lo accusano di vendere il petrolio della SPR (Strategic Petroleum Reserve, la ris… -