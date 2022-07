La Chiesa dell’Assunta o di S Maria dei Greci

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 22 luglio 2022) di Salvatore Memoli Seguendo la strada statale che da Fratte porta a Mercato San Severino, quella che una volta era la lunga strada ‘dei due Principati’, s’incontra la, conosciuta come la Rotonda. Gli esperti la collocano tra i più interessanti e rari esempi dell’architettura neoclassica. La sua costruzione è tutta legata allo sviluppo del polo tessile nella Valle dell’Irno, voluto da industriali svizzeri in collaborazione con imprenditori italiani. Viene chiamata ‘ ladegli Svizzeri’. In realtà il suo ideatore fu un imprenditore milanese Saverio Fumagalli, socio di un’industria tessile dal 1837. La costruzione dellarisale al 1853 fu destinata al culto per i dipendenti cattolici del settore tessile. In realtà il Fumagalli era un ricco imprenditore milanese e rappresentante di una ...