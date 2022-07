Krosche | ds Eintracht | 'Sappiamo dell'interesse del Milan per N'Dicka'

susydigennaro : RT @napolimagazine: EINTRACHT FRANCOFORTE - Il d.s. Krosche: 'N'Dicka? Sappiamo dell'interesse del Milan' - napolimagazine : EINTRACHT FRANCOFORTE - Il d.s. Krosche: 'N'Dicka? Sappiamo dell'interesse del Milan' - apetrazzuolo : EINTRACHT FRANCOFORTE - Il d.s. Krosche: 'N'Dicka? Sappiamo dell'interesse del Milan' - milanmagazine_ : EINTRACHT FRANCOFORTE - Il d.s. Krosche: 'N'Dicka? Sappiamo dell'interesse del Milan' - RadioRossonera : #Milan, il ds dell' #Eintracht Francoforte smentisce l'avvio della trattativa -

Commenta per primo Markus Krösche , direttore tecnico dell'Francoforte, ha parlato di tre giocatori in scadenza nel 2023, ovvero Filip Kostic, Daichi Kamada e Evan N'Dicka: 'Non è un nostro obiettivo lasciare che i giocatori vadano via a parametro ......tedesco che arriva dal PSV Mario Gotze è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Francoforte. L'ex Borussia Dortmund e PSV che ha firmato un contratto fino al 2025. LE PAROLE DI- "Il ...Non è un mistero che il Milan sia alla ricerca di un difensore centrale: l'addio di Alessio Romagnoli obbliga il club rossonero ad intervenire sul mercato per poter dare a Stefano Pioli una rosa compl ...Per Kicker, il ds dell'Eintracht Francoforte Markus Krosche ha affrontato il tema dell'interesse rossonero per il centrale Evan Ndicka: "Sappiamo ...