Incendio a Castel Fusano: impiegati un canadair e diversi elicotteri. Si lotta contro il tempo per evitare che il rogo degeneri (Di venerdì 22 luglio 2022) Non tanto i romani, quanto invece i cittadini lidensi, in special modo quanti ubicati fra Ostia Antica e Castelporzioano, ancora oggi ricordano con vivido orrore del mega Incendio che quasi 30 anni fa attaccò la suggestiva pineta a ridosso della Cristoforo Colombo, divorando migliaia di alberi e di macchia mediterranea. Tale fu la violenza e l'area del gigantesco rogo, che i vigili del Fuoco impiegarono due giorni per aver ragione anche dell'ultimo tizzone fumante. Incendio a Castel Fusano: il gran caldo, il vento afoso e l'erba seccata per la siccità, danno vita ad un coktail micidiale E' un polmone fondamentale per l'area del litorale romano quello rappresentato dalla pineta, spesso meta di gite e allo stesso tempo prezioso scrigno di flora e fauna. Purtroppo non è ...

