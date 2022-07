Il monito di Mattarella ai partiti e la campagna elettorale già avviata

(Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - "Draghi si è fatto fuori da solo era stanco", dice Berlusconi, parole che infastidiscono l'ex numero uno della Bce. "L'agenda Draghi non deve cadere nella polvere", afferma il ministro Di Maio mentre il ministro Franceschini certifica che ora ci sarà un'alleanza nel nome di Draghi ma senza M5s. Il giorno dopo le dimissioni del premier le interviste sui quotidiani certificano un clima già da. Ma risuona ancora ildi Sergio. "Il Governo - ha premesso - incontra limitazioni nella sua attività, ma ha gli strumenti per operare in questi mesi prima che arrivi il nuovo esecutivo. Non sono possibili pause - sottolinea - nel momento che stiamo attraversando, i costi dell'energia hanno conseguenze per famiglie ed imprese, vanno affrontate le difficoltà economiche, ci sono molti ...

"Non sono possibili pause" avverte il Capo dello Stato, mentre il centrodestra deve affrontare i nodi della leadership e della divisione dei collegi. Meloni chiede di riferirsi ai sondaggi, come nel 2 ...Ternano denunciato per violenza a un corpo politico: aveva allegato alle frasi su Facebook la foto di un articolo sull'uccisione di Piersanti Mattarella ...