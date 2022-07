Il ‘Luglio musicale’ coinvolge i detenuti del carcere di Benevento coi classici napoletani

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Un medley di canzoni napoletane, e non solo, per rendere la detenzione meno difficile di quanto già non lo sia. Con questo spirito, e con la consapevolezza di esserci riuscito, si è tenuto l’evento musicale all’interno della casa circondariale diquesta mattina. Presenti tantiche hanno avuto modo di poter ascoltare le canzoni classiche del repertorio napoletano, nell’arrangiamento del maestro Carlo Morelli, del Teatro San Carlo, e nell’esecuzione di sei bravissime cantanti dell’associazione culturale e musicale ‘Ad alta voce’. “Da sempre – così ha iniziato il maestro – abbiamo cercato di portare la musica all’interno di queste strutture perchè pensiamo che sia il mezzo migliore, anche culturale, per cercare di alleviare il peso di una detenzione. Qualche ora di svago nel segno ...