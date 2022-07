HCV, screening diffuso fondamentale per prevenzione e diagnosi (Di venerdì 22 luglio 2022) Avviare un confronto aperto tra gli stakeholder chiave - clinici, istituzioni, associazioni pazienti - sull'epatite C per condividere elementi fondamentali e ruoli nell'organizzazione dello screening ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 22 luglio 2022) Avviare un confronto aperto tra gli stakeholder chiave - clinici, istituzioni, associazioni pazienti - sull'epatite C per condividere elementi fondamentali e ruoli nell'organizzazione dello...

Am_Parente : #Salute #HCV La diagnosi precoce è il modo più efficace per contrastare l’Epatite C. Lo abbiamo ricordato oggi al c… - Affaritaliani : HCV, screening diffuso fondamentale per prevenzione e diagnosi - Mirarch3 : RT @Am_Parente: #Salute #HCV La diagnosi precoce è il modo più efficace per contrastare l’Epatite C. Lo abbiamo ricordato oggi al convegno… - ottovanz : RT @Am_Parente: #Salute #HCV La diagnosi precoce è il modo più efficace per contrastare l’Epatite C. Lo abbiamo ricordato oggi al convegno… - tobiamc : RT @Am_Parente: #Salute #HCV La diagnosi precoce è il modo più efficace per contrastare l’Epatite C. Lo abbiamo ricordato oggi al convegno… -