"Francesco...". Totti, la rivelazione choc: cosa sta facendo in queste ore Francesco Totti non parla. Silenzio assoluto, almeno per adesso. Eppure una sua dichiarazione varrebbe oro. Ma questa è un'altra storia. La fine del matrimonio con Ilary Blasi, durato vent'anni, apre nuovi possibili scenari. Quali? La strada del silenzio appare la più accreditata per adesso. E se da una parte loro non parlano, ci pensa qualcun altro a farlo. Ad esempio viene tirato in ballo Alvin, l'inviato dell'Isola dei famosi (condotto proprio dalla Blasi). Dagospia gli dedica attenzione e lui sbrocca dicendo: "Le facili speculazioni non sono cosa di cui mi nutro". Alvin non c'entra nulla con la separazione della nota coppia, per questo motivo arriva la sua replica. "Viviamo un'epoca che è piuttosto complessa", continua l'inviato. "Il rispetto, invece nobilita l'uomo". Poi continua parlando del suo rapporto con la ...

