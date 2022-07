“Finalmente insieme”. Sorpresa dopo l’Isola dei famosi: reunion inaspettata (Di venerdì 22 luglio 2022) l’Isola dei famosi di Ilary Blasi è finita da un mese circa e le reunion tra ex naufraghi continuano: Carmen Di Pietro è molto unita ai fratelli Tavassi, suo figlio ha incontrato spesso il vincitore Nicolas Vaporidis e ora anche Roger Balduino ed Estefania Bernal sono stati beccati insieme. Chi ha seguito il reality show di Canale 5 che mai come quest’anno è stato così lungo e pieno di infortuni, sa che i due modelli non sono mai stati una vera coppia, anzi. Ma quando lui ha abbandonato l’Honduras si era detto pronto a conoscere meglio Estefania Bernal dopo la finale de l’Isola dei famosi. Roger Balduino Estefania Bernal insieme dopo l’Isola “Anche se abbiamo un po’ finto dentro, le emozioni erano vere – ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 luglio 2022)deidi Ilary Blasi è finita da un mese circa e letra ex naufraghi continuano: Carmen Di Pietro è molto unita ai fratelli Tavassi, suo figlio ha incontrato spesso il vincitore Nicolas Vaporidis e ora anche Roger Balduino ed Estefania Bernal sono stati beccati. Chi ha seguito il reality show di Canale 5 che mai come quest’anno è stato così lungo e pieno di infortuni, sa che i due modelli non sono mai stati una vera coppia, anzi. Ma quando lui ha abbandonato l’Honduras si era detto pronto a conoscere meglio Estefania Bernalla finale dedei. Roger Balduino Estefania Bernal“Anche se abbiamo un po’ finto dentro, le emozioni erano vere – ...

dvaldi1 : RT @potere_alpopolo: Che i non allineati, quelli che non si sono arresi o venduti, quelli che hanno in mente un futuro per l'talia fatto di… - scioltokane : RT @ancora_italia: Accogliamo con grande favore e piacere lo scioglimento imminente delle Camere e l’avvio di una stagione elettorale che r… - LILB4D : cmq iniziano a droppare i teaser il 25 … 1 mi sembra assurdo di solito non annunciavano la data morivamo dall’ansi… - MVengani : RT @ancora_italia: Accogliamo con grande favore e piacere lo scioglimento imminente delle Camere e l’avvio di una stagione elettorale che r… - Mauri3575 : @SaverioMascaro Finalmente a cercarsi un lavoro,aspettando si spera le patrie galere??..insieme a tutti i pazzi che lo hanno supportato.. -