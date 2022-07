Ferrieri Caputi: «Mi urlavano “troia”, “datti al pattinaggio…”, oggi non più. C’è da fare ancora molto…» (Di venerdì 22 luglio 2022) Quest’anno in Serie A debutterà un arbitro donna, Maria Sole Ferrieri Caputi. Ha 32 anni. oggi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport e una a La Stampa. Alla Gazzetta dichiara: «L’importante è che si giudichi la Maria Sole arbitro e non la Maria Sole arbitro donna: spero che tutte queste attenzioni ora positive rimangano anche quando sbaglierò». Racconta cosa si aspetta dal suo debutto. «Sono ancora nella fase in cui spero che arrivi: diciamo che sono curiosa di vedere da vicino giocatori visti solo allo stadio o in tv, capire che persone sono. Le difficoltà che troverò? Saranno legate alla velocità del gioco, degli eventi, ai ribaltamenti di fronte, al mestiere di calciatore: più si sale più il giocatore ha mestiere». In passato ha dovuto sopportare diverse offese perché donna. «Nei campionati ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 luglio 2022) Quest’anno in Serie A debutterà un arbitro donna, Maria Sole. Ha 32 anni.ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport e una a La Stampa. Alla Gazzetta dichiara: «L’importante è che si giudichi la Maria Sole arbitro e non la Maria Sole arbitro donna: spero che tutte queste attenzioni ora positive rimangano anche quando sbaglierò». Racconta cosa si aspetta dal suo debutto. «Sononella fase in cui spero che arrivi: diciamo che sono curiosa di vedere da vicino giocatori visti solo allo stadio o in tv, capire che persone sono. Le difficoltà che troverò? Saranno legate alla velocità del gioco, degli eventi, ai ribaltamenti di fronte, al mestiere di calciatore: più si sale più il giocatore ha mestiere». In passato ha dovuto sopportare diverse offese perché donna. «Nei campionati ...

