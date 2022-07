Enpam, bonus bebè per le iscritte: sussidi fino a 4mila euro (Di venerdì 22 luglio 2022) In un Paese in cui la neo-natalità è diventata un problema, con il nuovo record minimo certificato dall‘Istat sotto le 400mila nascite, l’Enpam ha aumentato i sussidi bambino per le madri e guarda ai padri. L’ente di previdenza dei medici e degli odontoiatri ha pubblicato il bando 2022 per i “bonus bebè” rivolti alle proprie iscritte diventate mamme. Rispetto allo scorso anno l’importo dei sussidi bambino è aumentato da 1.500 a 2mila euro. La somma raddoppia, per diventare di 4mila euro, per le dottoresse che versano la Quota B. Il sussidio bambino, inoltre, viene dato per ogni figlio. Ad esempio, con l’arrivo di tre gemelli si ha diritto ad un assegno triplo. A renderlo noto è proprio l’Ente che per sostenere le ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 luglio 2022) In un Paese in cui la neo-natalità è diventata un problema, con il nuovo record minimo certificato dall‘Istat sotto le 400mila nascite, l’ha aumentato ibambino per le madri e guarda ai padri. L’ente di previdenza dei medici e degli odontoiatri ha pubblicato il bando 2022 per i “” rivolti alle propriediventate mamme. Rispetto allo scorso anno l’importo deibambino è aumentato da 1.500 a 2mila. La somma raddoppia, per diventare di, per le dottoresse che versano la Quota B. Ilo bambino, inoltre, viene dato per ogni figlio. Ad esempio, con l’arrivo di tre gemelli si ha diritto ad un assegno triplo. A renderlo noto è proprio l’Ente che per sostenere le ...

