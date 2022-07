Dopo la delusione di Marco Melandri la moglie bacia un altro pilota (Di venerdì 22 luglio 2022) La delusione per Manuela Raffaeta, la moglie di Marco Melandri, questa volta è ancora più grande. Il pilota è andato via per la seconda volta, è tornato dall’altra pochi giorni Dopo il ritorno da L’Isola dei famosi. La coppia aveva parlato della crisi sicura che era iniziata un’altra vita, avevano parlato della storia che Marco Melandri aveva avuto con un’altra donna archiviando tutto per amore, per la famiglia. Poi è successo di nuovo ma questa volta Manuela non resta ad attendere suo marito per tutta la vita. Conferma il flirt con un altro pilota, ha baciato Luca Salvadori e si sente libera di amare, anche lei. La moglie di Marco Melandri ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 22 luglio 2022) Laper Manuela Raffaeta, ladi, questa volta è ancora più grande. Ilè andato via per la seconda volta, è tornato dall’altra pochi giorniil ritorno da L’Isola dei famosi. La coppia aveva parlato della crisi sicura che era iniziata un’altra vita, avevano parlato della storia cheaveva avuto con un’altra donna archiviando tutto per amore, per la famiglia. Poi è successo di nuovo ma questa volta Manuela non resta ad attendere suo marito per tutta la vita. Conferma il flirt con un, hato Luca Salvadori e si sente libera di amare, anche lei. Ladi...

