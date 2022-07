Dargen D’Amico | il segreto che arriva dal passato

(Di venerdì 22 luglio 2022), ilchedal: ecco il retroscena sul rapper, uno dei prossimi giudici di X-Factor. Al secolo Jacopo, il rapper di Milano ha davvero avuto un grandissimo successo in quest’ultimo periodo; dopo tanti anni di carriera nel mondo dell’hip hop italiano,ha partecipato al Festival di Sanremo con Dove si balla, diventato presto un tormentone. Ildel rapper: ecco il perché della scelta (foto: Instagram).A partire da settembre poi, il pubblico avrà modo di vederlo anche come giudice di X-Factor; ma sapete di un suochedal? Ecco perché ...

RadioNovesei96 : Dargen D'Amico - Ubriaco Di Te - amati_89 : RT @Cinguetterai: Gli ospiti del #TIMSummerHits, lunedì su Rai 2 da Portopiccolo: Aka7even, Michele Bravi, Coez, Dargen D’amico, Elisa, Elo… - GammaStereoRoma : Dargen D'Amico J Ax - L'amore a modo mio - FassioAlberto : RT @Cinguetterai: Gli ospiti del #TIMSummerHits, lunedì su Rai 2 da Portopiccolo: Aka7even, Michele Bravi, Coez, Dargen D’amico, Elisa, Elo… - marcoluci1 : RT @Cinguetterai: Gli ospiti del #TIMSummerHits, lunedì su Rai 2 da Portopiccolo: Aka7even, Michele Bravi, Coez, Dargen D’amico, Elisa, Elo… -

LA NAZIONE

Il video vede per la prima volta insieme i quattro giudici della nuova edizione: Fedez,, Ambra Angiolini, Rkomi e la conduttrice Francesca Michielin . L'attesa è finita: " Lo sentite ...... il 'Muretto', come ha ricordato ai microfoni di Soundsblog , ed è da quelle parti che fa amicizia, fra gli altri, con rapper del calibro di Gué Pequeno, Vincenzo da Via Anfossi e. L'... Dargen D’Amico e Rudy Smaila