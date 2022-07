Dalla Francia – Trasferimenti: Dan-Axel Zagadou (ex-Dortmund) tra Inter e AS Roma (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-22 18:15:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: Di ritorno dall’infortunio in questa stagione dopo un Intervento chirurgico al ginocchio nella primavera del 2021, Dan-Axel Zagadou (23) ha potuto partecipare solo a 15 partite di Bundesliga con il Dortmund. Dopo un grande esordio in Campionato e Champions League con il BVB, dopo la sua partenza gratuita dal PSG nel 2017, il difensore centrale è stato ostacolato da numerosi infortuni negli ultimi anni. Ciò non impedisce all’Espoirs Internazionale (6 selezioni) di mantenere un alto indice di popolarità mentre è libero. Bello si è presentato Il Nizza è da tempo Interessato, ma il nativo di Créteil è invece diretto in Italia, come riporta Foot Mercato. ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-22 18:15:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: Di ritorno dall’infortunio in questa stagione dopo unvento chirurgico al ginocchio nella primavera del 2021, Dan-(23) ha potuto partecipare solo a 15 partite di Bundesliga con il. Dopo un grande esordio in Campionato e Champions League con il BVB, dopo la sua partenza gratuita dal PSG nel 2017, il difensore centrale è stato ostacolato da numerosi infortuni negli ultimi anni. Ciò non impedisce all’Espoirsnazionale (6 selezioni) di mantenere un alto indice di popolarità mentre è libero. Bello si è presentato Il Nizza è da tempoessato, ma il nativo di Créteil è invece diretto in Italia, come riporta Foot Mercato. ...

